ЕК не нашла признаков использования ВСУ неба Европы для ударов по России

Еврокомиссия не увидела доказательств использования украинских дронов воздушного пространства Евросоюза для ударов по территории России, заявила на брифинге представитель ЕК Анита Хиппер.
«Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», — сказала она (цитата по ТАСС).
Накануне, 16 апреля, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Балтии о праве России на самооборону. «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — сказал он.
Материал дополняется.