Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Визит Путина в Китай готовится, Москва и Пекин синхронно и своевременно объявят его даты.

Россия приветствует перемирие Израиля и Ливана и надеется, что сторонам удастся избежать повторения боевых действий.

РФ по-прежнему готова принять иранский обогащенный уран, но это предложение не востребовано со стороны США.

В настоящий момент на этой стадии это предложение сейчас не на столе переговоров, насколько мы понимаем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Растет прямая вовлеченность стран Европы в конфликт вокруг Украины.

Позиция России о местах производства дронов для Украины, расположенных в Европе, изложена в заявлении Минобороны РФ.

Кремль не считает нужным дальше дискутировать по теме видеообращения Бони.

В пятницу Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Путин работает в Ново-Огареве. Во второй половине дня у президента планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он традиционно обозначит тему.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
