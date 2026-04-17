Песков рассказал о сроках визита Путина в Китай

Российская и китайская стороны синхронно объявят сроки визита президента России Владимира Путина в Китай, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы готовим действительно визит [Путина] в Китай. Мы синхронно с нашими друзьями из Пекина объявим сроки этого визита своевременно», — сообщил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что подготовка визита Путина в Китай ведется, готовятся контакты на высшем уровне. Песков подчеркнул, что Китай является для России «привилегированным стратегическим партнером».
Глава российского МИДа Сергей Лавров 14−15 апреля посетил Пекин с двухдневным визитом, в ходе которого он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с министром иностранных дел Китая Ван И. Главы внешнеполитических ведомств обсудили предстоящие контакты лидеров двух стран.
