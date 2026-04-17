Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Президент работает из Ново-Огарево, добавил Песков. Тему совещания традиционно обозначит сам глава государства.

Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза прошло 3 апреля. В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия финансированию терроризма и другой преступной деятельности. Совещание прошло в формате видеосвязи.

Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше