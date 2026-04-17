Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Президент работает из Ново-Огарево, добавил Песков. Тему совещания традиционно обозначит сам глава государства.
Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза прошло 3 апреля. В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия финансированию терроризма и другой преступной деятельности. Совещание прошло в формате видеосвязи.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.