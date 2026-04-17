- Токаев учредил новую государственную награду — орден «Қожа Ахмет Ясауи».
- В АРРФР утвердили правила ликвидации банков и требования к ликвидационным комиссиям.
- Генпрокуратура изменила правила проведения проверки законности источников происхождения активов.
- Правительство сократило перечень сортов конопли, разрешенных к выращиванию в промышленных целях, а также усилило требования к условиям их культивирования.
- Установлен перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности.
- С 12 апреля введен полугодовой запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья коров и коз.
- Правила определения технической сложности строительных объектов приняли в Казахстане.
- Внесены поправки в Правила предоставления прав на земельные участки под ИЖС.
- Минсельхоз обновил правила оказания ряда государственных услуг в сфере земельных отношений.
- В Казахстане изменились Правила сбора и обработки персональных данных.
- Обновлены правила выплаты единовременного вознаграждения победителям международных олимпиад и подготовившим их педагогам.
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система «PRG.» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.