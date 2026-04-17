Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Цифровая система «PRG.» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

  • Токаев учредил новую государственную награду — орден «Қожа Ахмет Ясауи».
  • В АРРФР утвердили правила ликвидации банков и требования к ликвидационным комиссиям.
  • Генпрокуратура изменила правила проведения проверки законности источников происхождения активов.
  • Правительство сократило перечень сортов конопли, разрешенных к выращиванию в промышленных целях, а также усилило требования к условиям их культивирования.
  • Установлен перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности.
  • С 12 апреля введен полугодовой запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья коров и коз.
  • Правила определения технической сложности строительных объектов приняли в Казахстане.
  • Внесены поправки в Правила предоставления прав на земельные участки под ИЖС.
  • Минсельхоз обновил правила оказания ряда государственных услуг в сфере земельных отношений.
  • В Казахстане изменились Правила сбора и обработки персональных данных.
  • Обновлены правила выплаты единовременного вознаграждения победителям международных олимпиад и подготовившим их педагогам.