Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области арестовали воевавшего против ополченцев ДНР

Бывшего участника организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Игоря Рожко, участвовавшего в боевых действиях против ополченцев ДНР, задержали и арестовали в Запорожской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Источник: РБК

По данным СК России, Рожко прошел обучение в полевом лагере в Черниговской области. С августа 2014 по февраль 2016 года он в должности стрелка 5-го отдельного батальона «Добровольческого украинского корпуса “Правого сектора” принимал участие в боевых и разведывательных действиях против ополчения ДНР.

После вхождения Запорожья в состав России Рожко получил российское гражданство и под видом мирного жителя проживал в Токмаке, где и был задержан. При обыске у него нашли предметы с символикой «Правого сектора».

Задержанного заключили под стражу. Он полностью признал вину за содеянное. Следственные действия продолжаются.

В марте прошлого года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов «Национально-освободительное движение “Правый сектор” (признано в России террористическим и запрещено) и “Добровольческий украинский корпус “Правый сектор” (признан в России террористическим и запрещен). ФСБ также включила “Правый сектор” в перечень террористических организаций.

В 2014 году Верховный суд по указанию Генпрокуратуры признал экстремистской и запретил деятельность в России «Правого сектора».

«Правый сектор» был основан в ноябре 2013 года, в ноябре 2022 года его добровольческий корпус был преобразован в 67-ю отдельную механизированную бригаду и вошел в состав ВСУ.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.