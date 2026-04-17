В Запорожской области арестовали воевавшего против ополченцев ДНР

Бывшего участника организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) Игоря Рожко, участвовавшего в боевых действиях против ополченцев ДНР, задержали и арестовали в Запорожской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным СК России, Рожко прошел обучение в полевом лагере в Черниговской области. С августа 2014 по февраль 2016 года он в должности стрелка 5-го отдельного батальона «Добровольческого украинского корпуса “Правого сектора” принимал участие в боевых и разведывательных действиях против ополчения ДНР.
После вхождения Запорожья в состав России Рожко получил российское гражданство и под видом мирного жителя проживал в Токмаке, где и был задержан. При обыске у него нашли предметы с символикой «Правого сектора».
Задержанного заключили под стражу. Он полностью признал вину за содеянное. Следственные действия продолжаются.
В марте прошлого года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов «Национально-освободительное движение “Правый сектор” (признано в России террористическим и запрещено) и “Добровольческий украинский корпус “Правый сектор” (признан в России террористическим и запрещен). ФСБ также включила “Правый сектор” в перечень террористических организаций.
В 2014 году Верховный суд по указанию Генпрокуратуры признал экстремистской и запретил деятельность в России «Правого сектора».
«Правый сектор» был основан в ноябре 2013 года, в ноябре 2022 года его добровольческий корпус был преобразован в 67-ю отдельную механизированную бригаду и вошел в состав ВСУ.
