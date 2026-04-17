Песков отказался дальше обсуждать видеообращение Виктории Бони

Дальнейшее обсуждение видеообращения телеведущей Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину не имеет смысла, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил, что уже комментировал эту тему ранее.
«Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал Песков.
Ранее Виктория Боня опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) обращение, в котором затронула пять тем, которые, по ее словам, «наболели» и важны для повестки. За два дня ролик набрал около 1,2 млн лайков.
Видео длится около 19 минут. В нем Боня обращается к президенту России, заявляя, что «вас боятся», и утверждает, что между президентом и гражданами существует «огромная толстая стена», мешающая передаче информации. Она затронула ситуацию с наводнением в Дагестане, разлив мазута у берегов Анапы, изъятие заболевшего скота в Новосибирской области, а также блокировки в интернете, включая Instagram, отметив ущерб для малого бизнеса.
Песков позднее заявил, что в Кремле видели ролик, и отметил, что темы, затронутые Боней, — резонансные. «Справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей. Это все не оставлено без внимания», — сказал он.
