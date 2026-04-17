Песков отказался дальше обсуждать видеообращение Виктории Бони

Видео длится около 19 минут. В нем Боня обращается к президенту России, заявляя, что «вас боятся», и утверждает, что между президентом и гражданами существует «огромная толстая стена», мешающая передаче информации. Она затронула ситуацию с наводнением в Дагестане, разлив мазута у берегов Анапы, изъятие заболевшего скота в Новосибирской области, а также блокировки в интернете, включая Instagram, отметив ущерб для малого бизнеса.