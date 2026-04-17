Песков ответил на слова блогеров, что Путину что-то не докладывают

Президент России Владимир Путин получает полную информацию по повестке дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал видеообращения блогеров, в которых заявлялось, что Путину что-то не докладывают.
«Нет, это не так. Путин — глава государства, его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня», — сказал Песков.
Ранее телеведущая Виктория Боня опубликовала 18-минутное обращение к президенту России в своих соцсетях. В нем телеведущая затронула пять пунктов, которые «наболели» и «очень важны на повестке дня».
16 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с обращением и по многим затронутым темам «уже ведется работа». В тот же день Боня выразила благодарность пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за реакцию на ее обращение.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.