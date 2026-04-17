Депутат прокомментировал заявление главы бельгийского Генштаба генерала Фредерика Вансина о том, что Европа сознательно противостоит урегулированию украинского кризиса до 2030 года, чтобы успеть модернизировать свои военные силы для войны с РФ.
По мнению Андрея Колесника, лидеры Европы вновь забыли уроки истории и готовятся к «третьему крестовому походу» на Россию. Он выразил уверенность, что военная кампания европейцев, если будет осуществлена, то завершится поражением.
«Что с Европой ни делай, она упорно ползет на кладбище», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Парламентарий считает, что европейцам стоит вернуться к учебникам истории, чтобы оценить перспективы для своих стран после нападения на Россию. Он добавил, что до 2030 года Европа может и не дожить в свете поставок летального оружия на Украину.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предъявил странам Европы претензию за планы продолжать боевые действия на территории Украины.