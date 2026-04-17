В Шебекино Белгородской области дрон атаковал многоквартирный дом

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Многоквартирный дом в Шебекино атакован вражеским дроном. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что в результате удара загорелся балкон одной из квартир. Возгорание ликвидировали.
16 апреля при атаке двух дронов на Белгород загорелся объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого часть жителей города и близлежащего поселка Дубовое остались без света. Тогда за сутки регион атаковали более 120 беспилотников. Больше всего налетов произошло на населенные пункты Шебекинского округа — 41 дрон. 21 из них удалось сбить. В хуторе Екатериновка Волоконовского округа при атаке погибла женщина.
