В Шебекино Белгородской области дрон атаковал многоквартирный дом

16 апреля при атаке двух дронов на Белгород загорелся объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого часть жителей города и близлежащего поселка Дубовое остались без света. Тогда за сутки регион атаковали более 120 беспилотников. Больше всего налетов произошло на населенные пункты Шебекинского округа — 41 дрон. 21 из них удалось сбить. В хуторе Екатериновка Волоконовского округа при атаке погибла женщина.