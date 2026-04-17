Вице-премьер Патрушев прибыл с рабочим визитом в Волгоград

— Весенняя посевная кампания в Российской Федерации набирает обороты. Посевная площадь в 2026 году по планам должна составить 83 миллиона гектаров. В том числе под озимые в прошлом году было засеяно около 20 миллионов гектаров. Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов. Это превышает средние значения за пять лет. Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 миллионов гектаров. В том числе почти на 700 тысяч гектаров увеличиваются посевы зерновых. Также на 300 тысяч гектаров должны вырасти площади под масличными, — сказал, открывая совещание Патрушев.