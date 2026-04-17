Патриарх написал письмо Володину из-за законопроекта о заповедниках

Русская православная церковь обеспокоена законопроектом, позволяющим изымать земли из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Патриарх Кирилл написал письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и предложил скорректировать его, рассказала во время заседания комитета нижней палаты по экологии руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), передает корреспондент РБК.
Она пояснила, что в пределах таких природных территорий нередко располагаются монастыри и храмы, и привела в пример нацпарк «Крымский», где находится Косьмо-Дамиановский монастырь, и заказник «Дивногорье» в Воронежской области, на чьей территории располагается Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь.
«Нас беспокоит перспектива размещения каких-то оборонных объектов на нашей инфраструктуре, в случае если такая необходимость возникнет. И в этой связи для нас важно, чтобы при решении этих вопросов учитывалось мнение, а в идеале было получено согласование со стороны централизованной религиозной организации», — представила Чернега предложение церкви. Для этого РПЦ предлагает включать своих представителей в состав комиссии при решении вопроса об изъятии земель.
«Потому что у нас нередко инфраструктура налажена, и мы понимаем, что, допустим, наши здания могут быть удобными для размещения тех или иных структур. Вот это вызывает большое опасение», — заявила Чернега.
Помимо этого РПЦ предложила добавить в существующие перечни разрешенных видов деятельности в ООПТ богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, паломничество, деятельность по сохранению и использованию объектов культурного наследия. Кроме того, священнослужители сталкиваются с трудностями при организации монастырских кладбищ.
Статс-секретарь — замминистра природных ресурсов и экологии Светлана Ходнева на это ответила, что, учитывая многоконфессиональность в России, предложения РПЦ потребуют существенной доработки.
В итоге с подачи главы комитета по экологии Дмитрия Кобылкина («Единая Россия») было решено прописать в будущем регламенте о деятельности комиссии необходимость приглашать представителей РПЦ на рассмотрение вопросов об изъятии земель.
Остальные предложения РПЦ, который Ходнева назвала «меняющими подходы к текущему регулированию», было решено рассматривать отдельно, не в привязке к законопроекту об ООПТ.
РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы.
Законопроект разработало Минприроды, он был внесен в Госдуму в декабре 2025 года. Им предлагается разрешить на территориях заповедников, национальных парков, заказников и других видов ООПТ проводить мероприятия, направленные на обеспечение обороны страны и безопасности государства, а также на охрану госграницы. Для этого на специально выделенных участках предлагается разрешить размещение объектов капитального строительства и сооружений, предназначенных для обеспечения обороны.
Помимо этого в ООПТ планируется узаконить объекты федерального значения при отсутствии иных вариантов их размещения. Под ними предлагается понимать «объекты государственного значения, имеющие существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации». Размещать их можно будет только в исключительных случаях на основании решения правительства. Принимать решение будет специальная комиссия. В состав комиссии по ООПТ федерального значения войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства и ФСБ. Состав комиссии по региональным ООПТ не прописан.
Разрешается исключение земель из состава ООПТ для размещения на них объектов федерального значения, а также в случае «необратимой полной утраты» особого природоохранного значения из-за природных ЧС.
Законопроектом предусмотрен компенсационный механизм уплаты сборов на развитие ООПТ тем лицом, которое будет размещать объект.
В первом чтении законопроект был принят 18 марта.
Какие положения законопроекта решили смягчить.
Срок приема поправок ко второму чтению законопроекта завершился 16 апреля. На заседании комитета 17 апреля не был одобрен текст ко второму чтению, однако депутаты и представитель Минприроды сообщили, что достигли соглашения по нескольким нормам, вызвавшим критику экологов и ученых.
В частности, было решено отказаться от нормы, которая позволяла изымать земли у заповедников и заказников в случае необратимой полной утраты этими территориями своей природоохранной ценности. Ученые указывали на то, что природа восстанавливается самостоятельно, даже после пожаров и наводнений, и полной утраты ценности быть не может. Было решено оставить в законопроекте норму, касающуюся только отдельных памятников природы, которые действительно могут погибнуть из-за природных и техногенных факторов (такими памятниками могут быть, например, отдельное дерево или ручей), но не из-за противоправных действий, например поджога.
Помимо этого был «усилен» состав региональных комиссий, рассматривающих вопросы об изъятии земель у природных территорий: предусмотрено, что возглавит комиссию губернатор, а также будет участвовать полномочный представитель президента в соответствующем округе. Также в федеральных комиссиях будет предусмотрено участие ученых (до этого участие представителей науки не предполагалось).
Кроме того, в версии ко второму чтению пропишут, что при изменении границы охраняемой территории вопрос о создании охранной зоны будет решаться сразу, чтобы не затягивался процесс и не создавались конфликтные ситуации. Согласилось Минприроды и на территориальную компенсацию, когда изъятие земель компенсируют включением новых. При этом ведомство внесло условие, что новые территории также должны иметь природоохранную ценность.
Какие положения законопроекта не устраивают экологов.
Минприроды не согласилось внести в законопроект одну из ключевых поправок, на которой настаивали ученые — авторы обращения к президенту Владимиру Путину. Они предложили прописать исключение в виде объектов природного наследия ЮНЕСКО, запретив таким образом изымать у них земли. На заседании 17 апреля депутаты Владимир Сысоев (ЛДПР), Николай Будуев («Единая Россия»), Олег Михайлов (КПРФ) подчеркнули необходимость такой оговорки в будущем законе. Речь идет в том числе и о территориях вокруг Байкала, где не так давно уже разрешили сплошные рубки.
Статс-секретарь — замминистра природных ресурсов и экологии Светлана Ходнева на заседании отметила, что, когда законопроект рассматривался в первом чтении, министр Александр Козлов обозначал, что законопроект принимается для того, чтобы у государства была возможность решать стоящие перед ним задачи. «И в данном случае приоритет государственных интересов должен, на наш взгляд, учитываться в первую очередь. Поэтому в этой части мы не поддерживаем», — сказала Ходнева.
Сопредседатель общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу», заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий в ответ поинтересовался, является ли государственным интересом сохранение заповедных территорий. «Объекты, внесенные в состав ЮНЕСКО, — это признанные на высоком экспертном уровне территории с исключительной природоохранной и иногда историко-культурной ценностью. В этом их значение», — указал он. Степаницкий добавил, что международная организация никогда не заставляла Россию включать территории в список всемирного наследия, такую идею всегда продвигало само государство.
Не согласилось министерство и на поправку, согласно которой изменять границы федеральных особо охраняемых природных территорий можно было бы только принятием отдельного федерального закона. «Принимая такие нормы, мы в принципе дезавуируем и делаем ненужным сам законопроект», — подчеркнула замминистра.
Не достигнуто взаимопонимание и по тому, что считать объектами федерального значения. Экологи ранее утверждали, что четких критериев таких объектов нет и под ними в перспективе можно будет понимать что угодно. На заседании комитета Ходнева заявила, что в этой части решено пользоваться формулировками из Градостроительного кодекса. «Это объекты, имеющие существенное социально-экономическое влияние либо на Российскую Федерацию, если мы говорим о федеральных объектах, либо на развитие субъектов, то есть региональные объекты. Ну и местные, соответственно, на развитие соответствующего муниципального образования», — поясняла она.
Однако координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин возразил, что в кодексе содержится все та же размытая формулировка и более ничего: «С нашей точки зрения этого категорически недостаточно для того, чтобы правильно определить».