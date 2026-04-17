Axios узнал о предложении США разморозить $20 млрд Ирана в обмен на уран

Президент Дональд Трамп анонсировал переговоры американских иранских делегаций в выходные, чтобы попытаться заключить сделку. По словам одного из источников, переговоры пройдут в Исламабаде, скорее всего, в воскресенье. Посредником на переговорах выступает Пакистан, которому за кулисами оказывают поддержку Египет и Турция.