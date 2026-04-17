Axios узнал о предложении США разморозить $20 млрд Ирана в обмен на уран

США рассматривают возможность заключения с Ираном сделки на $20 млрд в обмен на уран, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух источников.
По словам собеседников издания, Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по поводу трехстраничного плана прекращения войны, одним из пунктов которого является разморозка Соединенными Штатами $20 млрд иранских средств в обмен на его отказ от запасов обогащенного урана.
Президент Дональд Трамп анонсировал переговоры американских иранских делегаций в выходные, чтобы попытаться заключить сделку. По словам одного из источников, переговоры пройдут в Исламабаде, скорее всего, в воскресенье. Посредником на переговорах выступает Пакистан, которому за кулисами оказывают поддержку Египет и Турция.
По данным двух собеседников, в начале переговоров Вашингтон был готов предоставить Тегерану $6 млрд на закупку продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров. Тот настаивал на $27 млрд.
Сейчас речь идет об обсуждении суммы в $20 млрд, сообщили источники. По словам американского чиновника это предложение США.
Как компромисс часть обогащенного урана будет отправлена в третью страну, не обязательно в США, в остальном иранская сторона снизит уровень обогащения урана.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.