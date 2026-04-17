Дипломаты США заметили рост антиамериканских настроений

Военная операция США в Иране поставила под угрозу международные связи Вашингтона и нанесла ущерб репутации государства среди партнеров. Об этом сообщает Politico, изучив доклады из посольств США в Азербайджане, Бахрейне и Индонезии.
Из переписки посольств с Госдепартаментом следует, что отношения с Азербайджаном после значительного улучшения в последнее время достигли в лучшем случае плато, а теперь начинают ухудшаться. Правительство Бахрейна задается вопросом, не бросили ли США его на произвол судьбы в борьбе с иранскими дронами и ракетами, власти Индонезии могут столкнуться с растущими призывами к сокращению связей в сфере безопасности с США.
В ряде телеграмм описываются антиамериканские настроения, оказывающие непосредственное влияние на двусторонние связи, в других документах выражаются опасения о рисках для отношений, если война США и Ирана затянется.
Американские дипломаты пожаловались и на неспособность бороться с проиранскими взглядами в медиа, отметив при этом «исключительную гибкость проиранских деятелей в цифровом пространстве». Дипломаты намекнули на «необходимость предоставить посольствам возможность бороться с подобными негативными нарративами».
Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В апреле стороны объявили перемирие на две недели и провели переговоры в Исламабаде, однако согласия по ключевым пунктам достичь не удалось.
После провала президент США Дональд Трамп объявил американскую блокаду Ормузского пролива и преследование судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. Пентагон затем отчитался о блокаде иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.
