Эксперт: почему глав НАТО и ЕК не пригласили на саммит в Париж

«Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу, поскольку они не способны на любые нормальные мирные переговорные треки. Иран прекрасно видит, как евробюрократия ведет себя на Украине. Поэтому доверять отдельно взятым еврочиновникам, которые частично будут проталкивать британские интересы, а частично говорить о поддержке Дональда Трампа, означает полную сдачу всех суверенных позиций», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт добавил, что Исламская Республика твердо отстаивает свои интересы, а сейчас Иран является хозяином положения в Ормузском проливе. Он предположил, что фон дер Ляйен и Рютте не пригласили на саммит, чтобы не раздражать иранцев.
Политолог уточнил, что главы европейских стран в отличие от наднациональных чиновников имеют более гибкие позиции, так как вынуждены бороться с последствиями экономического кризиса, вызванного блокировкой Ормуза. По мнению эксперта, Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен продвигали бы на встрече военную проатлантическую повестку.
Ранее газета Financial Times рассказала, что генсека НАТО и главу ЕК не позовут на саммит в Париже по инициативе французской стороны, несмотря на то, что Лондон настаивал на их участии.
17 апреля стало известно, что Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия в Ливане. Несмотря на это, США продолжат морскую блокаду Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп.