Эксперт: почему глав НАТО и ЕК не пригласили на саммит в Париж

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не включили в число приглашенных к участию в саммите по деблокированию Ормузского пролива в Париже. Влиятельных чиновников не позвали на мероприятие из-за их взглядов на ситуацию на Ближнем Востоке и приверженности интересам США и Великобритании. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу, поскольку они не способны на любые нормальные мирные переговорные треки. Иран прекрасно видит, как евробюрократия ведет себя на Украине. Поэтому доверять отдельно взятым еврочиновникам, которые частично будут проталкивать британские интересы, а частично говорить о поддержке Дональда Трампа, означает полную сдачу всех суверенных позиций», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что Исламская Республика твердо отстаивает свои интересы, а сейчас Иран является хозяином положения в Ормузском проливе. Он предположил, что фон дер Ляйен и Рютте не пригласили на саммит, чтобы не раздражать иранцев.

Политолог уточнил, что главы европейских стран в отличие от наднациональных чиновников имеют более гибкие позиции, так как вынуждены бороться с последствиями экономического кризиса, вызванного блокировкой Ормуза. По мнению эксперта, Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен продвигали бы на встрече военную проатлантическую повестку.

Ранее газета Financial Times рассказала, что генсека НАТО и главу ЕК не позовут на саммит в Париже по инициативе французской стороны, несмотря на то, что Лондон настаивал на их участии.

17 апреля стало известно, что Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия в Ливане. Несмотря на это, США продолжат морскую блокаду Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше