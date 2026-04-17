Группировка войск «Север» рассказала о ситуации у границ Курской области

Группировка войск ВС России «Север» продолжает создание полосы безопасности в приграничных с Курской областью районах Сумской области, сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале объединения.
На сумском направлении штурмовики продолжают вести бои, продвигаясь вглубь области. Войска ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах Ястребщины, Березы, Мирлоги, Соханы, Бачевска, Суходолы, Таратутино и села Новая Сечь.
За сутки бойцам группировки удалось продвинуться на 18 участках — продвижение составило до 450 метров.
Военные сообщают, что на одном из наблюдательных пунктов ВСУ были уничтожены четверо из шести военнослужащих. Оставшийся в живых насильно мобилизованный солдат убил своего командира и сдался в плен ВС России.
В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные бои. Российским штурмовикам удалось продвинуться на трех участках на 300 метров.
На харьковском направлении бойцы «Севера» продолжают вести бой, отодвигая противника от госграницы. Военные ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах Казачьей Лопани, Терновой, Лосевки, Рубежного, Григоровки, сел Уды и Землянки.
На великобурлукском направлении штурмовикам удалось продвинуться на четырех участках до 300 метров.
За сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 220 человек, из которых более 160 в Сумской и более 60 — в Харьковской области. Также было вскрыто и уничтожено:
В Сумской области:
БТР «М-113» (США);
две гаубицы М-101 (США);
три миномета;
11 пикапов, две единицы инженерной техники, три багги и четыре квадроцикла;
34 ПУ БПЛА;
▪️51 БПЛА самолетного типа, 16 типа «Баба Яга» и два НРТК.
На волчанском и липцовском направлениях:
▪️три миномета;
▪️РЛС «Рада» (Израиль);
▪️станция РЭБ «Бетон»;
▪️шесть пикапов и микроавтобус;
▪️14 ПУ БПЛА;
▪️52 БПЛА самолетного типа, 14 типа «Баба Яга» и два НРТК.
На великобурлукском направлении:
▪️два пикапа и квадроцикл;
▪️ПУ БПЛА;
▪️семь БПЛА типа «Баба Яга» и НРТК.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.