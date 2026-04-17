Война в Иране поставила под угрозу производство пива в Великобритании

По данным The Times, британские власти готовят планы на случай «наихудшего сценария» дефицита CO2, который может возникнуть при возможных перебоях в судоходстве через Ормузский пролив. При этом напряженность в поставках существовала и до конфликта — страна столкнулась с закрытием ряда заводов по производству биоэтанола — одного из ключевых источников CO2 в Великобритании. Позднее британское правительство выделило около 100 млн фунтов на возобновление работы одного из предприятий.