Война в Иране поставила под угрозу производство пива в Великобритании

Война в Иране нарушает поставки углекислого газа (CO2), используемого в том числе в производстве пива, на фоне уже существующих проблем в Великобритании с внутренним производством этого газа. Об этом сообщает Politico.
По данным The Times, британские власти готовят планы на случай «наихудшего сценария» дефицита CO2, который может возникнуть при возможных перебоях в судоходстве через Ормузский пролив. При этом напряженность в поставках существовала и до конфликта — страна столкнулась с закрытием ряда заводов по производству биоэтанола — одного из ключевых источников CO2 в Великобритании. Позднее британское правительство выделило около 100 млн фунтов на возобновление работы одного из предприятий.
Решение о возобновлении работы завода было принято в начале конфликта с Ираном, и сейчас он, по словам источника Politico, «снова работает в полную силу, производя CO2». Собеседник издания призвал жителей Великобритании «продолжать наслаждаться пивом, мясом, салатами». Британская ассоциация пива и пабов сообщила, что не располагает данными о возможных перебоях, однако продолжает взаимодействовать с властями.
Решение о закрытии предприятий связывается с торговым соглашением между Великобританией и США, поддержанным ранее президентом США Дональдом Трампом.
13 апреля США объявили о начале морской блокады иранских портов. Ограничения распространяются на все суда, заходящие в иранские порты или покидающие их. При этом перевозки в другие страны и гуманитарные грузы (продовольствие и медикаменты) формально не подпадают под блокаду, но могут осуществляться только после досмотра.
В Иране назвали американские меры обреченными на провал. Против блокады выступили несколько стран, включая Россию, Китай и Великобританию. Ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, по данным The Wall Street Journal, оказывают давление на США с целью смягчить меры из-за риска эскалации и угрозы другим морским маршрутам.
После начала военной операции США и Израиля Ормузский пролив был заблокирован Ираном.
