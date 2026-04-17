Иран объявил об открытии Ормузского пролива

Иран открывает Ормузский пролив для судоходства, сообщил глава МИД страны Аббас Арагчи.

Источник: РБК

Иран открывает Ормузский пролив для судоходства, сообщил глава МИД страны Аббас Арагчи.

«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня», — написал министр в X.

Транзит будет разрешен по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана, уточнил Арагчи.

Управление портов ранее призвало экипажи судов, которые проходят через Ормузский пролив, координировать движение с Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из-за угрозы противокорабельных мин.

В начале апреля ВМС опубликовали схему расположения мин и альтернативные маршруты для транзита. Входной маршрут: из Оманского моря на север от острова Ларк, затем продолжение пути в Персидский залив. Выходной: из Персидского залива проход южнее острова Ларк и продолжение пути в Оманское море.

Материал дополняется.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше