Иран объявил об открытии Ормузского пролива

Иран открывает Ормузский пролив для судоходства, сообщил глава МИД страны Аббас Арагчи.
«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня», — написал министр в X.
Транзит будет разрешен по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана, уточнил Арагчи.
Управление портов ранее призвало экипажи судов, которые проходят через Ормузский пролив, координировать движение с Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из-за угрозы противокорабельных мин.
В начале апреля ВМС опубликовали схему расположения мин и альтернативные маршруты для транзита. Входной маршрут: из Оманского моря на север от острова Ларк, затем продолжение пути в Персидский залив. Выходной: из Персидского залива проход южнее острова Ларк и продолжение пути в Оманское море.
