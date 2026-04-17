Сенатор Грэм: Трамп охрип после крика на иранцев во время телефонной беседы

Дональд Трамп кричал так, что сорвал голос во время телефонного разговора с иранским руководством — американский президент в ультимативной форме потребовал от Тегерана свернуть ядерную программу и вернуться за стол переговоров. Параллельно Вашингтон запустил операцию «Экономическая ярость» — удары по иранским нефтяным терминалам и санкции. Чем так недоволен американский лидер и к чему готовиться иранским властям — в материале «Газеты.Ru».
Крики в Белом доме.
Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной настолько повысил голос, что в итоге охрип. Об этом в эфире Fox News рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, добавив, что сам не ожидал личного участия президента США в этих переговорах.
«Пару дней назад он разговаривал по телефону с иранцами, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что президент Трамп громко предупредил Иран, что произойдет, если они продолжат играться в игры. Он сорвал голос. Я бы не хотел оказаться на месте этого иранца», — заявил Грэм.
Очный раунд переговоров между делегациями США и Ирана прошел 11 апреля в Исламабаде и растянулся почти на сутки — на 21 час. Американскую сторону представлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.
До конкретных договоренностей стороны пока не дошли, но и процесс не завершили. Вэнс после встречи заявил о «значительном прогрессе», а Reuters 14 апреля писал, что уже на неделе в Пакистане может пройти новый раунд контактов. ~Перемирие между двумя странами истечет 21 апреля. В Вашингтоне предупреждали, что США возобновят удары, если до этой даты стороны не заключат сделку~.
Штаты усилили давление.
Вашингтон не смог добиться от Тегерана уступок и запустил новую кампанию давления под названием «Экономическая ярость». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отметив, что инициатива предполагает максимальное усиление экономических мер против Ирана на уровне всего правительства США.
«Министр финансов США Скотт Бессент запускает операцию “Экономическая ярость”, доводя до максимума экономическое давление [на Иран] в рамках всего [американского] правительства», — объяснил он.
В Вашингтоне не скрывают и возможности решения задачи военным путем. Хегсет предупредил, что США готовы при необходимости расширить масштаб бомбардировок и призвал Тегеран «выбирать мудро».
Он также подчеркнул, что американские военные уже демонстрировали способность быстро переходить от крупных операций к блокаде и обратно.
«Мы следим за вами. Наши и ваши военные возможности не одинаковы. Помните, это неравный бой», — заявил он.
Глава Пентагона добавил, что в случае дальнейшего обострения США готовы усилить давление, включая удары по энергетической инфраструктуре.
«Мы будем поддерживать эту блокаду, успешную блокаду, ровно столько, сколько потребуется. ~Но если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов», — пообещал американский министр~.
Иран угрожает торговле.
Тегеран заявил о готовности закрыть торговое судоходство сразу в нескольких стратегически важных акваториях, если США продолжат морскую блокаду иранских портов. С предупреждением выступил представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи.
«Если агрессивная и террористическая Америка продолжит свои незаконные действия по морской блокаде в регионе, мощные Вооруженные силы Ирана запретят любой экспорт и импорт в Персидском заливе, Оманском заливе и Красном море», — отметил он.
По его словам, такие действия Вашингтона будут расценены как «предпосылка к нарушению перемирия». Абдоллахи подчеркнул, что страна готова задействовать все военные возможности для защиты своих интересов.
13 апреля, американские силы начали блокаду Ормузского пролива в отношении судов, следующих в иранские порты или выходящих из них. Трамп при этом заявлял, что ограничения не распространяются на корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.
Несмотря на разногласия, Иран и США обсуждают возможность продления действующего режима прекращения огня еще на две недели, сообщили источники агентства Bloomberg. По их словам, ни Вашингтон, ни Тегеран сейчас не заинтересованы в возвращении к боевым действиям.
О том, что стороны близки к договоренности, пишет и Associated Press. По данным агентства, речь идет о «принципиальном» согласии продлить перемирие, чтобы продолжить переговоры.
«В среду местные чиновники сообщили, что США и Иран достигли “принципиальной договоренности” о продлении двухнедельного перемирия с целью дать время для продолжения дипломатических переговоров», — следует из публикации.
Как уточняют источники, посредники сейчас пытаются найти компромисс по трем ключевым вопросам: ядерной программе Ирана, ситуации вокруг Ормузского пролива и компенсации за ущерб, нанесенный в ходе конфликта.
При этом в России считают, что ставка США на экономическое давление говорит о проблемах с достижением военных целей. Как рассказал «Газете.Ru» политолог-американист Константин Блохин, Вашингтон фактически сделал выбор в пользу «удушения» Тегерана через санкции и блокаду.