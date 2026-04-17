МИД Украины заявил о готовности к встрече Зеленского и Путина в Турции

Украина готова к встрече Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Турции, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на Анталийском дипломатическом форуме.
«Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин, с участием Эрдогана, Трампа», — приводит слова Сибиги МИД. По его словам, Киев уже передал этот сигнал турецким партнерам. «Мы передали это сообщение нашим турецким друзьям во время недавнего визита президента Украины», — цитирует его слова телеграм-канал министерства.
Глава МИД Украины отметил, что рассчитывает на организацию встречи при посредничестве Турции, которая «играет очень важную роль в мирных усилиях».
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин отмечал, что Россия дала согласие на проведение встречи с Украиной на высшем уровне и предложила местом проведения Москву, однако Киев не принял это предложение. Требование украинской стороны организовать саммит в другом месте президент назвал «избыточным запросом».
«Мы сказали, что мы готовы к встрече на высшем уровне. Слушайте, украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность, но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу, мне кажется, это избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если кто-то реально хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности встретиться с Путиным, но отказался от проведения встречи в Москве или Киеве, предложив в качестве площадки страны Ближнего Востока, Европы или США. При этом он вновь отверг возможность вывода украинских войск с территории Донбасса.
В ответ на это помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.
В Кремле называли вывод украинских войск из Донбасса важнейшим условием для урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса.
