Трамп заявил, что Такер Карлсон переоценен

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский журналист Такер Карлсон переоценен и его легко победить. Об этом он написал в соцсети Social Truth.
«Такер — человек с низким IQ — его всегда легко победить, и он сильно переоценен!!!», — говорится в сообщении.
Президент добавил, что то же самое касается журналистки NBC Меган Келли и радиоведущего Алекса Джонса, которого ранее СМИ называли «праворадикальным», однако сам Джонс отрицал это, считая себя либертарианцем.
Трамп отметил, что все еще остаются умные журналисты, достойные наименования «настоящими MAGA». «Я должен составить список хороших, плохих и тех, кто посередине», — заключил американский лидер.
Президент США сказал, что журналист Карлсон «сбился с пути» еще в марте. Подчеркнув, что MAGA подразумевает «Америку прежде всего», Трамп заявил, что Такер «не имеет ко всему этому никакого отношения».
MAGA (Make America Great Again) — политическое движение и предвыборный лозунг, вокруг которого сформировалась ключевая база сторонников Трампа. Оно объединяет консервативных избирателей, разочарованных политическим истеблишментом. Принцип идеологии «Америка прежде всего» подразумевает экономический национализм, жесткую иммиграционную политику, протекционизм в торговле и невмешательство в зарубежные конфликты. Сторонники MAGA отличаются критическим отношением к традиционным СМИ и «глубинному государству».
Такой стала реакция президента на критику его решений со стороны журналиста. Такер назвал президента «абсолютно отвратительным и злым» из-за начатой военной операции против Ирана. А также осудил его по другим вопросам — делу Эпштейна, поддержке Украины и прочим.
9 апреля Карлсон в видеоролике на своем YouTube-канале выразил мнение, что решение о перемирии с Ираном, принятое Трампом, выглядит как победа для Вашингтона, однако на деле «строго говоря, это, вероятно, было поражение».
