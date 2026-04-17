Минобороны Финляндии потребовало снести проданный россиянам лагерь

Минобороны Финляндии потребовало снести старый лагерь, находящийся неподалеку от российско-финской границы и принадлежащий трем гражданам России. Об этом сообщило Yle.
Лагерь в общине Миехиккяля был продан правоохранительными органами на онлайн-аукционе, объект приобрела частная компания за €40 тыс. По данным издания, россияне приобрели лагерь за пять дней до вступления в силу закона, запрещающего гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Минобороны Финляндии ссылается в своем требовании на это положение. Правоохранительные органы одобрили сделку по покупке лагеря по итогам онлайн-аукциона. Компания, владеющая территорией, приобрела его за €40 тыс.
Заявление на получение разрешения на строительство на территории лагеря было подано владельцами спустя шесть месяцев, зимой. К этому времени запрет на сделки с недвижимостью для россиян уже вступил в силу.
Специалист отдела инфраструктуры и охраны окружающей среды Министерства обороны Эмма Туомела сообщила, что выдача разрешений по всем сделкам, которые должны были вступить в силу примерно в то же время, что и поправки к закону, была произведена в соответствии с датой подачи заявки. То есть компания подала запрос с опозданием, и в отношении россиян, владеющих лагерем, уже действовал запрет на сделки.
Тем не менее Национальная земельная служба Финляндии зарегистрировала право собственности на недвижимость компании, бенефициарами которой числятся россияне. Yle предполагает, что это может быть связано с тем, что как минимум один из директоров компании является финским гражданином.
Как заявили изданию компания — владелец лагеря, она планировала в этом году открыть на его территории экотуристический центр.
Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов накануне, 16 апреля, сообщил, что Финляндия ужесточает правила приобретения недвижимости в стране россиянами и предупредил, что власти могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки.
«Военные [Финляндии] хотели бы получить возможность пересмотреть уже заключенные сделки с недвижимостью задним числом», — сообщил Кузнецов.
Ранее, 14 февраля, финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что власти страны рассматривают возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, совершенные гражданами стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону.
В июле прошлого года в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. До этого, в апреле, парламент одобрил закон, который дал Минобороны Финляндии право блокировать сделки с недвижимостью российским гражданам, которые не являются резидентами. Хяккянен говорил, что в Финляндии находится около 3,5 тыс. объектов, принадлежащих россиянам.
