ВМС Украины заявили о готовности направить корабли в Ормузский пролив

Военно-морские силы Украины официально заявили о готовности присоединиться к международной операции по разминированию Ормузского пролива. Об этом сообщил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук, уточнив, что украинская сторона уже направила соответствующее официальное заявление.
По его словам, как минимум два корабля из состава дивизиона противоминных сил ВМС Украины прошли оценку совместимости со стандартами НАТО и технически готовы выполнять задачи по разминированию и обеспечению безопасности морских путей.
Ранее Европейские страны начали разрабатывать план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий без вовлечения США.
Инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Цель миссии — восстановить доверие судоходных компаний и обеспечить возобновление транзита через пролив после завершения конфликта, сроки которого пока остаются неопределенными.
