Лукашенко назвал США диктаторами

МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT назвал США «самыми настоящими диктаторами».
Отрывок интервью показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого». По словам ведущего, все говорят, что в Белоруссии диктатура, в Америке демократия, в Америке народ выбирает президента. «В Америке каждые четыре года к власти приходит новый человек, но политически ничего не меняется. Тот же курс, те же проблемы, те же обсуждения. А здесь мы наблюдаем, что на протяжении 30 лет все-таки идет последовательное развитие, и здесь президент пользуется поддержкой народа, и эта поддержка довольно многочисленная. Так может быть, мы не правы?» — сказал Санчес, добавив, что, может, надо объяснить это людям.
«Вы абсолютно не правы. Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека — всё это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке, ну и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы. Никакой демократии, прав человека нет», — сказал Лукашенко.
По его словам, о каких правах человека говорят США, если они разбомбили школу в суверенной стране, которая расположена в десятках тысячах километров от Америки и ничем ей не угрожала. «Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя. Две сотни почти человек. А сколько погибло благодаря тому, что вы поощряли бомбежки (со стороны — ред.) Израиля? О каких правах человека вы говорите? Если вы за права человека, тогда дайте человеку осуществить главное право — право на жизнь. Человек хотел жить, особенно детишки. Вы их уничтожили. Ну вот вам один только факт вчерашнего дня, который полностью перечеркивает все, что вы говорили», — сказал президент Белоруссии.
По его словам, ведущий правильно сказал, что реально в США ничего не меняется. «Так может быть у вас диктатура внутри страны?» — сказал Лукашенко.