Лукашенко рассказал о встрече с Трампом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью журналисту RT Рику Санчесу, в ходе которого рассказал о его встрече с президентом США Дональдом Трампом, об отношениях с Евросоюзом и пути США в Россию через Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко в пятницу дал интервью журналисту Russia Today, автору программы «Эффект Санчеса», который более 40 лет вел авторские информационные программы, а также был ведущим в крупнейших американских телеканалах, в том числе Fox News и CNN. По данным «Пула Первого», интервью длилось 1 час 45 минут.
«О чем спросили сегодня у Первого? Большая сделка и ее условия; путь США через Беларусь в Россию; встреча Лукашенко и Трампа; Иран: будет ли победитель в этой войне; отношения Беларуси и Евросоюза», — говорится в сообщении.
Кроме того, в интервью также затронули темы дружбы Лукашенко с мировыми лидерами, ядерного оружия, а также президентские выборы 2020 года и их результаты и многое другое.
По данным агентства Белта, Санчес также признался, что ехал на беседу с белорусским лидером с предубеждениями, сформированными о нем за годы жизни в США. Однако он подчеркнул, что интервью с Лукашенко проходило как свободная беседа и обмен мнениями и идеями без каких-либо заранее обговоренных ограничениях.
«Если Лукашенко диктатор, то я — королева Англии», — приводит слова Санчеса Белта.
Журналист также рассказал, что на российском телеканале ощущает гораздо большую журналистскую свободу и независимость, чем когда-то в американских СМИ. Кроме того, по его словам, в США трудно избежать навязываемых стереотипов, ведь там приучают к мысли, что только Америка важна, а остальные страны — нет. «Ты слышишь это изо дня в день и веришь (как и я верил). До тех пор, пока не приезжаешь в другие страны мира… Эти страны — не хуже, они просто другие. И нам нужно осознавать, обсуждать эти различия, чтобы становилось лучше. Этим как раз и должны заниматься журналисты», — добавил Санчес.