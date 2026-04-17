Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе. Об этом заявил победивший на парламентских выборах Петер Мадьяр по итогам встречи с гендиректором венгерской компании MOL Жолтом Эрнади, передает газета Világgazdaság (VG).
О планах перезапуска нефтепровода на следующей неделе сообщил Эрнади Мадьяру во время встречи. Петер Мадьяр отметил, что гендиректор MOL отправится в Россию на переговоры, чтобы обсудить тему поставок нефти по трубопроводу.
Венгерская группа MOL сообщала, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. Украина объясняла это повреждением «Дружбы». Председатель партии ФИДЕС и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял Киев в отказе от проведения инспекции на нефтепроводе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл происходящее шантажом со стороны Украины.
Недавно, 14 апреля, спустя два дня после победы партии «Тиса» на выборах в Венгрии, украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Киев завершит ремонт трубопровода «Дружба» к концу апреля до уровня, который позволит осуществлять прокачку.
Украина ранее не называла точных дат окончания ремонта «Дружбы». Зеленский 10 апреля говорил, что ремонт завершится этой весной.
15 апреля Петер Мадьяр сообщил, что Виктор Орбан снимет вето на кредит Киеву, как только восстановятся поставки нефти.
