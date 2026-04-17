В Госдуме ответили на план Молдавии изгнать миротворцев России

Депутат прокомментировал заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу, назвавшего представителей командования Оперативной группы российских войск в Приднестровье персонами, нахождение которых под запретом на молдавской территории.
Собеседник NEWS.ru напомнил, что российские войска когда-то остановили военный конфликт между Молдавией и самопровозглашенной республикой.
«Если бы не они, в регионе до сих пор, думаю, полыхала бы война между Кишиневом и Тирасполем. Не исключен вариант, что Приднестровье бы победило в ней. Огонь был прекращен только после того, как российский генерал Александр Лебедь обеим сторонам объявил, что вмешается, если обстрелы продолжатся. С тех пор российские солдаты — гарантия мира», — отметил депутат.
Парламентарий добавил, что российские миротворцы обеспечивают порядок и предотвращают провокации сторон. Журавлев подчеркнул, что призывы удалить российских военных все чаще продвигают политики Молдавии. Он заметил, что чаще всего это те люди, которые не знают или не помнят о событиях 1990-х годов.
Глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что руководство опергруппы российских войск в Приднестровье официально объявлено персонами нон грата.