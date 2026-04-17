Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на план Молдавии изгнать миротворцев России

Российское военное присутствие обеспечивает мир между Молдавией и Приднестровьем, напомнил в беседе с NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат прокомментировал заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу, назвавшего представителей командования Оперативной группы российских войск в Приднестровье персонами, нахождение которых под запретом на молдавской территории.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что российские войска когда-то остановили военный конфликт между Молдавией и самопровозглашенной республикой.

«Если бы не они, в регионе до сих пор, думаю, полыхала бы война между Кишиневом и Тирасполем. Не исключен вариант, что Приднестровье бы победило в ней. Огонь был прекращен только после того, как российский генерал Александр Лебедь обеим сторонам объявил, что вмешается, если обстрелы продолжатся. С тех пор российские солдаты — гарантия мира», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что российские миротворцы обеспечивают порядок и предотвращают провокации сторон. Журавлев подчеркнул, что призывы удалить российских военных все чаще продвигают политики Молдавии. Он заметил, что чаще всего это те люди, которые не знают или не помнят о событиях 1990-х годов.

Глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что руководство опергруппы российских войск в Приднестровье официально объявлено персонами нон грата.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше