В Татарстане ввели новую меру поддержки для молодых учителей

В Республике Татарстан запускается новая мера поддержки для молодых преподавателей профессиональных образовательных учреждений. Программа «Наш новый профессионал» предназначена для педагогов до 35 лет со стажем работы не более пяти лет. Победители конкурса получат выплату в размере 90 тысяч рублей, которая перечисляется двумя траншами: 40 тысяч после подписания соглашения и оставшиеся 50 тысяч — до 31 мая следующего года. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовали на портале правовой информации.
Отбор участников проходит на конкурсной основе: претенденты с профильным образованием, работающие на полной ставке, проходят тестирование на знание нормативной базы и методики преподавания, а также профессионально-психологическое собеседование. Ежегодно поддержку могут получить не более 100 педагогов, набравших наибольшее количество баллов. Важно, что участник не должен быть получателем других аналогичных выплат из бюджета республики.
Получатель гранта обязан отработать в должности педагога не менее года с момента заключения соглашения. При досрочном увольнении средства придется вернуть пропорционально неотработанному периоду. Поддержку можно оформить не более двух раз за карьеру. Контроль за реализацией программы осуществляет Министерство образования и науки Татарстана, а ее цель — стимулировать молодых специалистов к внедрению инноваций и участию в профессиональных конкурсах.