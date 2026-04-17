В Татарстане ввели новую меру поддержки для молодых учителей

В Республике Татарстан запускается новая мера поддержки для молодых преподавателей профессиональных образовательных учреждений. Программа «Наш новый профессионал» предназначена для педагогов до 35 лет со стажем работы не более пяти лет. Победители конкурса получат выплату в размере 90 тысяч рублей, которая перечисляется двумя траншами: 40 тысяч после подписания соглашения и оставшиеся 50 тысяч — до 31 мая следующего года. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовали на портале правовой информации.