Трамп: морская блокада Ирана остается в силе

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе, но морская блокада останется в силе и продолжать действовать до тех пор, пока наши переговоры с Ираном не будут завершены на 100%», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что, по его мнению, процесс переговоров должен завершиться очень быстро, поскольку «большинство вопросов уже оговорено».
После американо-иранских переговоров, которые состоялись 11 апреля в столице Пакистана, администрация США объявила о намерении обеспечить морскую блокаду Ирана. По свидетельству Вашингтона, реализация этих военных планов началась 13 апреля. Американская сторона декларирует готовность препятствовать движению всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отойти от ее берегов.