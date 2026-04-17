Трамп: морская блокада Ирана остается в силе

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе, но морская блокада останется в силе и продолжать действовать до тех пор, пока наши переговоры с Ираном не будут завершены на 100%», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что, по его мнению, процесс переговоров должен завершиться очень быстро, поскольку «большинство вопросов уже оговорено».