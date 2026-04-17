Трамп: морская блокада Ирана остается в силе

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США продолжат морскую блокаду Ирана, несмотря на заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе, но морская блокада останется в силе и продолжать действовать до тех пор, пока наши переговоры с Ираном не будут завершены на 100%», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что, по его мнению, процесс переговоров должен завершиться очень быстро, поскольку «большинство вопросов уже оговорено».

После американо-иранских переговоров, которые состоялись 11 апреля в столице Пакистана, администрация США объявила о намерении обеспечить морскую блокаду Ирана. По свидетельству Вашингтона, реализация этих военных планов началась 13 апреля. Американская сторона декларирует готовность препятствовать движению всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отойти от ее берегов.

