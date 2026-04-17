Журналист телеканала Рик Санчес обратил внимание на мнение, бытующее на Западе, о якобы существовании диктатуры в Беларуси, в то время как США являются образцом демократии. Однако несмотря на то, что в Америке каждые четыре года к власти приходит новый человек, ситуация не меняется. В Беларуси, добавляет журналист, наблюдается поступательное и последовательное развитие, а президент республики пользуется поддержкой народа.