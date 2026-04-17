Лукашенко раскрыл, чему США могут поучиться у Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today раскрыл, чему США могут поучиться у Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Журналист телеканала Рик Санчес обратил внимание на мнение, бытующее на Западе, о якобы существовании диктатуры в Беларуси, в то время как США являются образцом демократии. Однако несмотря на то, что в Америке каждые четыре года к власти приходит новый человек, ситуация не меняется. В Беларуси, добавляет журналист, наблюдается поступательное и последовательное развитие, а президент республики пользуется поддержкой народа.
В связи с этим интервьюер спросил, действительно ли в США существует демократия, а в Беларуси — диктатура.
Александр Лукашенко заявил: подобного рода политика противоречит главному человеческому принципу — праву на жизнь:
— Если вы за права человека, тогда дайте человеку осуществить главное право — право на жизнь.
Политика США, подчеркивает президент Беларуси, продиктована их интересами, а не демократией и правами человека. В случае войны с Ираном, уточнил он, речь идет о желании заполучить контроль над нефтью и газом. Глава государства уточняет, данные интересы Америка добывает любым путем, в том числе и военным:
— Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая ни на какие права человека — это основа диктатуры.
По словам главы республики, демократии нет и внутри самих Соединенных Штатов.
— Вы говорите о правах человека, о демократии, а реально в стране ничего не меняется. Так, может быть, у вас диктатура внутри страны? — поинтересовался президент.
Глава республики допустил, что США могли бы поучиться демократии у Беларуси:
— У нас — я об этом давно говорил — демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека…
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, какой вопрос нельзя забывать во время конфликта с Ираном.
Тем временем заявил, что США показали свою уязвимость в Иране, и с китайцами они не справятся.
Кроме того, спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.