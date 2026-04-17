Лукашенко раскрыл, чему США могут поучиться у Беларуси

Лукашенко сказал, чему именно США следует поучиться у Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today раскрыл, чему США могут поучиться у Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Журналист телеканала Рик Санчес обратил внимание на мнение, бытующее на Западе, о якобы существовании диктатуры в Беларуси, в то время как США являются образцом демократии. Однако несмотря на то, что в Америке каждые четыре года к власти приходит новый человек, ситуация не меняется. В Беларуси, добавляет журналист, наблюдается поступательное и последовательное развитие, а президент республики пользуется поддержкой народа.

В связи с этим интервьюер спросил, действительно ли в США существует демократия, а в Беларуси — диктатура.

— Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека… Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы, — заявил президент Беларуси.

Глава государства привел конкретный пример. Речь идет про атаку США и Израиля на Иран, когда удару подверглась школа для девочек и в результате погибло около 200 человек (в основном дети).

Александр Лукашенко заявил: подобного рода политика противоречит главному человеческому принципу — праву на жизнь:

— Если вы за права человека, тогда дайте человеку осуществить главное право — право на жизнь.

Политика США, подчеркивает президент Беларуси, продиктована их интересами, а не демократией и правами человека. В случае войны с Ираном, уточнил он, речь идет о желании заполучить контроль над нефтью и газом. Глава государства уточняет, данные интересы Америка добывает любым путем, в том числе и военным:

— Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая ни на какие права человека — это основа диктатуры.

По словам главы республики, демократии нет и внутри самих Соединенных Штатов.

— Вы говорите о правах человека, о демократии, а реально в стране ничего не меняется. Так, может быть, у вас диктатура внутри страны? — поинтересовался президент.

Глава республики допустил, что США могли бы поучиться демократии у Беларуси:

— У нас — я об этом давно говорил — демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека…

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, какой вопрос нельзя забывать во время конфликта с Ираном.

Тем временем заявил, что США показали свою уязвимость в Иране, и с китайцами они не справятся.

Кроме того, спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.

