Мэр Березовского может уйти в отставку после выхода из отпуска

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, на решение думы тогда якобы повлиял бывший глава города, депутат заксобрания, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский признал, что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы. Собеседник добавил, что в мае областные власти договорились с представительным органом Березовского и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что мэр будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.