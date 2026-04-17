Мэр Березовского может уйти в отставку после выхода из отпуска

«По выходу из отпуска решится его дальнейшая судьба. Есть большая доля вероятности, что Евгений Писцов покинет должность главы», — отметил собеседник, добавив, что дальнейшее место работы господина Писцова «пока неизвестно». Евгений Писцов был недоступен для комментария «Ъ-Урал».
Евгений Писцов руководит Березовским с декабря 2011 года (был избран на прямых выборах), в 2015 и 2019 годах местная дума переутверждала его на пост градоначальника. Широкую известность на федеральном уровне выборы главы города получили в январе 2025 года, когда представительный орган выступил против переизбрания мэра. По итогам голосования 17 из 23 депутатов одобрили «технического» кандидата, начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя Евгения Писцова. Чиновница отказалась вступать в должность из-за «атмосферы конфликта» и обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании недействительным (иск был удовлетворен в марте). Господин Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.
По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, на решение думы тогда якобы повлиял бывший глава города, депутат заксобрания, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский признал, что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы. Собеседник добавил, что в мае областные власти договорились с представительным органом Березовского и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что мэр будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.
В июле 2025 года дума Березовского со второй попытки одобрила переизбрание Евгения Писцова на четвертый срок. В его поддержку выступили 16 депутатов, двое — испортили бюллетень.