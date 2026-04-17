Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отказался снять блокаду портов Ирана

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохранится, несмотря на открытие Ормузского пролива.

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к бизнесу и полному проходу, но военно-морская блокада будет действовать в полном объеме», — написал Трамп в Truth Social.

Она продлится до тех пор, пока сделка с Ираном «не будет завершена на 100%», пояснил американский лидер.

«Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы», — отметил он.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что Тегеран открывает Ормузский пролив для прохода судов. Проход коммерческих судов будет разрешен по согласованному с Тегераном маршруту до окончания режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. Страны договорились о десятидневном перемирии, объявил ранее Трамп. Оно действует с 00:00 мск пятницы.

Материал дополняется.

