Трамп отказался снять блокаду портов Ирана

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к бизнесу и полному проходу, но военно-морская блокада будет действовать в полном объеме», — написал Трамп в Truth Social.
Она продлится до тех пор, пока сделка с Ираном «не будет завершена на 100%», пояснил американский лидер.
«Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы», — отметил он.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что Тегеран открывает Ормузский пролив для прохода судов. Проход коммерческих судов будет разрешен по согласованному с Тегераном маршруту до окончания режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. Страны договорились о десятидневном перемирии, объявил ранее Трамп. Оно действует с 00:00 мск пятницы.
