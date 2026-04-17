В 70-х банда «фантомасов» грабила и убивала горожан

Этот талант и привёл парня на скамью подсудимых: он решил, что с помощью своего «хобби» можно легко зарабатывать на сладости и книги. Молодой фальшивомонетчик обманывал таксистов: садился в машину, проезжал немного, расплачивался поддельной купюрой, забирал сдачу и исчезал. Правда, со временем он «зазнался» — заметив, что таксисты редко разворачивают купюры, он стал рисовать их только с одной стороны. Но однажды ему попался недоверчивый таксист, который раскусил обман, и тогда Вячеслав оказался в милиции.