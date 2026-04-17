В Грузии сообщили о смене заказчика беспорядков в стране

Протестные акции в Грузии проводятся с финансовой поддержкой Евросоюза. Такое заявление сделал председатель парламента страны Шалва Папуашвили, сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам спикера грузинского парламента, раньше беспорядки финансировались и организовывались из США, а сейчас — из ЕС.

Он назвал это «позором» для Евросоюза и добавил, что когда-то это объединение было проектом мира, но сейчас преобразуется в альянс, который продвигает беспорядки и вражду, вызывающие политическую нестабильность и рост экстремизма и радикализма, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Sputnik Грузия».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выступила с предупреждением к Грузии. Она заявила, что в случае вступления республики в состав ЕС Россия будет вынуждена включить ее в список недружественных стран. В этом случае на Грузию распространятся ответные экономические меры.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше