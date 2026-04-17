Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета импорта российского газа

Импорт российского газа в Евросоюз был запрещен 3 февраля этого года. Согласно регламенту, окончательно запрет вступит в силу через шесть недель. Тем не менее по действующим контрактам был предусмотрен переходный период. Импорт сжиженного природного газа окончательно будет заблокирован с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.