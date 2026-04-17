Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета импорта российского газа

Словакия подаст в суд Евросоюза иск против запрета на поставки российского газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции, передает TASR.
«Мы возражаем против того, что там, где не было возможности использовать квалифицированное большинство, оно было использовано, и что право суверенного государства — члена ЕС на вето было нарушено», — заявил Фицо. Словакия подаст иск на следующей неделе, дополнил премьера министр юстиции Борис Суско.
Он заявил, что подготовка документа находится на заключительном этапе. Фицо настоял, чтобы словацкий Минюст запросил у суда вынесения предварительного решения, чтобы приостановить действие запрета на импорт российского газа, поскольку делопроизводство может продолжаться в течение трех лет.
Словакия подаст иск до 27 апреля.
Кроме Словакии аналогичный иск в суд ЕС ранее подала Венгрия.
Импорт российского газа в Евросоюз был запрещен 3 февраля этого года. Согласно регламенту, окончательно запрет вступит в силу через шесть недель. Тем не менее по действующим контрактам был предусмотрен переходный период. Импорт сжиженного природного газа окончательно будет заблокирован с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Словакия выступила против ограничений на импорт. Братислава активно закупала российский газ, поступающий по «Турецкому потоку». Фицо называл план Евросоюза по отказу от российского газа стрельбой «себе в колено».
Reuters писал, что инициатива была специально разработана таким образом, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии, — для ее одобрения требовалось простое большинство голосов, а не единогласная поддержка. Евросоюз ввел запрет на импорт российского газа не через санкции, а через программу REPowerEU, согласно «дорожной карте» которой страны Евросоюза должны прекратить покупать российские энергоносители.
