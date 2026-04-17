Песков заявил, что ему нечего добавить к заявлению по европейским БПЛА

Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны о наращивании в Европе производства БПЛА для передачи Киеву и использования их для нанесения ударов по территории России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, может ли заявление военного ведомства означать, что Москва рассматривает возможность нанесения ударов по предприятиям, производящим дроны для Киева, в случае продолжения ударов по российской инфраструктуре, Песков ответил: «Вы задаете один и тот же вопрос с другой стороны, но суть от этого не меняется и суть моего ответа тоже не меняется» (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь главы государства отметил, что прямая вовлеченность стран Европы в конфликт вокруг Украины растет.
15 апреля Минобороны опубликовало список предприятий, производящих дроны и комплектующие к ним для дальнейшей отправки на Украину. Филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии, написало ведомство. Среди государств, где находятся заводы по производству комплектующих для БПЛА, перечислены Германия, Испания, Италия, Чехия, Израиль, Турция.
По версии ведомства, решение европейских стран приведет к «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».
