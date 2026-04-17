ФНС опровергла данные о контроле над 10 млн гражданами из-за переводов

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла сообщения о том, что под налоговый контроль попадут 10 млн граждан из-за переводов на карты. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФНС.
«Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно: форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки», — сказали там.
Как пояснила налоговая служба, законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает, что ФНС будет получать от Центробанка информацию о гражданах, операции по банковским счетам которых «обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физическими лицами доходов от иных физических лиц». ФНС и ЦБ еще прорабатывают критерии таких операций, отметили в пресс-службе.
Сумма переводов, поступивших на банковский счет, как планируется, будет только одним из признаков «рисковых» операций, объяснили в ФНС. Помимо этого, будет анализироваться «системность и ритмичность» поступления средств, круг контрагентов и «иные существенные факторы».
«Оценка различного рода экспертов потенциальной зоны контроля налоговых органов не может быть объективной и достоверной, поскольку у экспертов отсутствуют необходимые для проведения такого анализа административные данные о переводах между физическими лицами», — указали в ФНС.
Там заверили, что «прорабатываемая модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о транзакциях»: в рисковую зону попадут только те, кто «с высокой вероятностью» получает незадекларированные доходы — занимается предпринимательской деятельностью без регистрации либо уклоняется от уплаты налогов.
В ФНС подчеркнули, что переводы на личные счета от близких родственников «в рамках жизненных обстоятельств» не подпадут под контроль, даже если они частые. Таким образом, добросовестных граждан, которые в полной мере декларируют свои доходы и платят налоги, не коснется дополнительный контроль, пообещали в службе.
О том, что около 7−10 млн россиян могут попасть под контроль налоговой из-за переводов на карты, писали «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.
30 марта правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц. Поправками предлагается, в частности, наделить ФНС правом получать от Банка России информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.
Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время доходы граждан, получаемые в безналичном порядке от других физлиц, находятся за «периметром» налогового контроля, так как исключены из налогообложения. Часто такие переводы совершаются за оплату услуг или товара.
Опрошенные РБК эксперты связали законопроект с логичным продолжением тенденции на усиление контроля за физическими лицами, не имеющими статуса ИП. Под контроль попадут не отдельные переводы, а общая картина регулярных поступлений, демонстрирующих признаки систематической деятельности. Мелкие разовые переводы, скорее всего, останутся незамеченными, считают эксперты.
