«Отношения дали трещину»: эксперт о напряженности между Италией и США

Между Римом и Вашингтоном наблюдается напряженность на фоне конфликта президента США Дональда Трампа с папой римским и отказа Италии предоставлять базы для американских военных самолетов. Об этом Новостям Mail рассказала руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова. Эксперт объяснила, какое влияние эти события окажут на отношения США и Италии и можно ли говорить о существенном охлаждении между странами.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

16 апреля Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что США не придут на помощь Италии, когда ей это будет необходимо. Так американский лидер прокомментировал публикацию The Guardian, в которой говорилось об отказе Италии предоставить США доступ к своей военной базе на Сицилии.

Алексеенкова напомнила, что в конце марта Рим не дал американским бомбардировщикам разрешение на посадку на военной базе Сигонелла на Сицилии. По мнению эксперта, отказ мог быть мотивирован двумя причинами. Первая — США предварительно не согласовали использование итальянской базы, как то было предусмотрено натовскими соглашениями, а сделали запрос на посадку уже после вылета самолетов.

В данном случае никаких консультаций не было, и, безусловно, Италию это задело.

Елена Алексеенкова
ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

Вторая причина заключается в том, что Италия осознает возможные последствия использования своих баз и понимает все риски ответного удара со стороны Ирана.

Именно поэтому Италия, опасаясь ответных действий со стороны Ирана, пошла на такой шаг.

Елена Алексеенкова
ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

Аналитик также обращает внимание на публичный конфликт между Дональдом Трампом и папой римским.

Напомним, президент США резко высказался о папе римском Льве XIV за критику военной кампании США в Иране. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала понтифика, назвав слова Трампа неприемлемыми.

Алексеенкова считает, что итальянские власти не могли оставить без внимания оскорбления в адрес понтифика. Резкая реакция итальянских политиков, в свою очередь, повлекла ответ Трампа, который не преминул сказать, что он разочарован Мелони и ее беспечным отношением к попыткам Ирана разработать собственное ядерное оружие.

Тесные отношения с республиканцами и с Дональдом Трампом, которые сформировались между Италией и США еще в первое президентство Трампа, сегодня дали трещину.

Елена Алексеенкова
ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

По мнению эксперта, Италия попытается сгладить эту ситуацию в будущем. Но тот факт, что Трамп несдержанно ведет себя на мировой арене — как в отношении папы римского, так и в отношении суверенитета европейских наций, — определенно бьет по правительству Мелони, добавила Алексеенкова.

В Италии, как и во многих других европейских столицах, неприятно удивлены поведением Трампа, и вынуждены реагировать на него так или иначе. На какое-то время сложившаяся ситуация несколько осложнит отношения между Римом и Вашингтоном, но едва ли будет сохраняться в долгосрочной перспективе.

Елена Алексеенкова
ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН

Ранее телеканал Sky TG24 сообщил, что Италия больше всех в Европе пострадает из-за конфликта США и Ирана. По его данным, 79% итальянцев негативно относятся к действиям американской администрации в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
