«Отношения дали трещину»: эксперт о напряженности между Италией и США

16 апреля Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что США не придут на помощь Италии, когда ей это будет необходимо. Так американский лидер прокомментировал публикацию The Guardian, в которой говорилось об отказе Италии предоставить США доступ к своей военной базе на Сицилии.
Алексеенкова напомнила, что в конце марта Рим не дал американским бомбардировщикам разрешение на посадку на военной базе Сигонелла на Сицилии. По мнению эксперта, отказ мог быть мотивирован двумя причинами. Первая — США предварительно не согласовали использование итальянской базы, как то было предусмотрено натовскими соглашениями, а сделали запрос на посадку уже после вылета самолетов.
В данном случае никаких консультаций не было, и, безусловно, Италию это задело.
Вторая причина заключается в том, что Италия осознает возможные последствия использования своих баз и понимает все риски ответного удара со стороны Ирана.
Именно поэтому Италия, опасаясь ответных действий со стороны Ирана, пошла на такой шаг.
Аналитик также обращает внимание на публичный конфликт между Дональдом Трампом и папой римским.
Напомним, президент США резко высказался о папе римском Льве XIV за критику военной кампании США в Иране. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала понтифика, назвав слова Трампа неприемлемыми.
Алексеенкова считает, что итальянские власти не могли оставить без внимания оскорбления в адрес понтифика. Резкая реакция итальянских политиков, в свою очередь, повлекла ответ Трампа, который не преминул сказать, что он разочарован Мелони и ее беспечным отношением к попыткам Ирана разработать собственное ядерное оружие.
Тесные отношения с республиканцами и с Дональдом Трампом, которые сформировались между Италией и США еще в первое президентство Трампа, сегодня дали трещину.
По мнению эксперта, Италия попытается сгладить эту ситуацию в будущем. Но тот факт, что Трамп несдержанно ведет себя на мировой арене — как в отношении папы римского, так и в отношении суверенитета европейских наций, — определенно бьет по правительству Мелони, добавила Алексеенкова.
В Италии, как и во многих других европейских столицах, неприятно удивлены поведением Трампа, и вынуждены реагировать на него так или иначе. На какое-то время сложившаяся ситуация несколько осложнит отношения между Римом и Вашингтоном, но едва ли будет сохраняться в долгосрочной перспективе.
Ранее телеканал Sky TG24 сообщил, что Италия больше всех в Европе пострадает из-за конфликта США и Ирана. По его данным, 79% итальянцев негативно относятся к действиям американской администрации в Иране.