Эрдоган предложил провести в Турции саммит по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять в Анкаре саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, передает «РИА Новости».
Турецкий президент подчеркнул, что Анкара готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров России и Украины, если стороны выразят готовность к диалогу.
В ОАЭ проходили первые два раунда переговоров 23−24 января и 4−5 февраля, а третий состоялся 17−18 февраля в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая встреча была запланирована на 5−8 марта в Абу-Даби, но из-за боевых действий она не состоялась. По его словам, очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке.
В Кремле подчеркивали готовность Москвы продолжать переговорный процесс. Песков говорил, что во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили заинтересованность в переговорах в трехстороннем формате. При этом он уточнил, что конкретные даты и место проведения следующей встречи пока не определены.
О том, что новый раунд переговоров России и Украины при участии США может пройти в Стамбуле, еще в начале марта сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, где и ранее проходили встречи, подтверждал МИД. Последние переговоры там состоялись в июле 2025 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности Анкары содействовать организации прямых переговоров между Москвой и Киевом. Стамбул он назвал возможной площадкой для таких контактов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.