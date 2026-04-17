Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган предложил провести в Турции саммит по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять в Анкаре саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине.

Источник: РБК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять в Анкаре саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, передает «РИА Новости».

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров России и Украины, если стороны выразят готовность к диалогу.

В ОАЭ проходили первые два раунда переговоров 23−24 января и 4−5 февраля, а третий состоялся 17−18 февраля в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая встреча была запланирована на 5−8 марта в Абу-Даби, но из-за боевых действий она не состоялась. По его словам, очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В Кремле подчеркивали готовность Москвы продолжать переговорный процесс. Песков говорил, что во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили заинтересованность в переговорах в трехстороннем формате. При этом он уточнил, что конкретные даты и место проведения следующей встречи пока не определены.

О том, что новый раунд переговоров России и Украины при участии США может пройти в Стамбуле, еще в начале марта сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, где и ранее проходили встречи, подтверждал МИД. Последние переговоры там состоялись в июле 2025 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности Анкары содействовать организации прямых переговоров между Москвой и Киевом. Стамбул он назвал возможной площадкой для таких контактов.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше