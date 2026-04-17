Путин обсудил с членами Совбеза сотрудничество со странами СНГ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы взаимодействия со странами СНГ. Информация о совещании размещена на сайте Кремля.
«Мы обсудим сегодня вопрос, которым занимаемся в принципе на постоянной основе. Это взаимодействие с нашими ближайшими соседями — со странами СНГ», — сказал президент.
Путин добавил, что к этому взаимодействию у России всегда было, есть и будет особое отношение, «хотя бы в силу исторических соображений», а также из-за большого объема работ, в том числе в сфере экономического сотрудничества со странами СНГ.
Материал дополняется.
