Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова и бизнесмена Фомина

Симоновский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Александру Фомину на полгода в рамках уголовного дела о взятке в 1,1 млрд руб., сообщили РБК участники процесса.
Иванов и Фомин останутся в СИЗО как минимум до октября 2026 года. Решение было принято в ходе закрытого предварительного судебного заседания.
Кроме того, по ходатайству Генеральной прокуратуры, был продлен арест на имущество подсудимых.
В декабре прошлого года Пресненский районный суд города Москвы обратил в доход Российской Федерации имущество Тимура Иванова и аффилированных с ним лиц.
Как объяснил РБК адвокат Иванова Мурад Мусаев, арест имущества затрудняет исполнение решение Пресненского суда об обращении этого имущества в доход государства. Первое заседание по существу было назначено на 24 апреля.
Тимур Иванов в 1999—2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. Он стал замминистра Минобороны в 2016 году. Иванов курировал строительные проекты ведомства. Под его руководством был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.
Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также в хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».
Иванов также проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В январе суд продлил арест экс-замминистра до 23 апреля 2026 года.
В октябре 2025 года Иванов заявил о готовности отправиться в зону спецоперации. Позже, в феврале 2026 года адвокат Иванова Денис Балуев сообщил РБК, что экс-замминистра подал к Минобороны иск в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону военной операции. В начале марта военкомат Москвы отказал Иванову в заключении контракта.
28 марта бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ознакомившись с материалами дела о взятках, отмывании денег и хранении оружия, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на переквалификацию преступлений на злоупотребление должностными полномочиями.
В ходатайстве о сотрудничестве Иванов сообщил о взаимоотношениях с признавшим вину Александром Фоминым, соучредителем компании «Олимпситистрой». По версии следствия, в 2018—2023 годах Иванов получил от него взятку на сумму не менее 1,185 млрд руб. в виде работ и стройматериалов. Из них 390 млн руб. потратили на реставрацию усадьбы в Чистом переулке в Москве, принадлежащей структуре, связанной с экс-замминистра. Еще 795 млн руб. компания Фомина направила на строительство усадьбы Панкратово в Тверской области, бенефициаром которой также был Иванов. В обмен Минобороны заключило с компаниями Фомина многомиллиардные контракты.
