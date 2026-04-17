Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова и бизнесмена Фомина

В ходатайстве о сотрудничестве Иванов сообщил о взаимоотношениях с признавшим вину Александром Фоминым, соучредителем компании «Олимпситистрой». По версии следствия, в 2018—2023 годах Иванов получил от него взятку на сумму не менее 1,185 млрд руб. в виде работ и стройматериалов. Из них 390 млн руб. потратили на реставрацию усадьбы в Чистом переулке в Москве, принадлежащей структуре, связанной с экс-замминистра. Еще 795 млн руб. компания Фомина направила на строительство усадьбы Панкратово в Тверской области, бенефициаром которой также был Иванов. В обмен Минобороны заключило с компаниями Фомина многомиллиардные контракты.