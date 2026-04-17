Трамп потребовал от НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп отверг предложение НАТО о поддержке действий Вашингтона в Ормузском проливе и усомнился в полезности альянса.

«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп обратил внимание, что когда США действительно нуждались в помощи Североатлантического альянса, он оказался бесполезен. «Бумажные тигры!» — заключил Трамп.

Материал дополняется.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше