В Петербурге суд передал в госсобственность 26 квадрокоптеров Mavic

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал 26 квадрокоптеров общей стоимостью более 13 млн руб. бесхозным имуществом и передал их в федеральную собственность. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
С заявлением в суд обратилась таможня. Речь идет о квадрокоптерах DJI Mavic 3 Thermal с комплектующими, включая пульт, аккумулятор и зарядное устройство, изъятых в ходе проверки индивидуального предпринимателя.
По данным таможни, было установлено недекларирование товаров и незаконное их перемещение через границу ЕАЭС. Техника была изъята и помещена на ответственное хранение. Владельца уведомили о результатах проверки и сроках хранения, однако он не предпринял действий для получения имущества.
Суд удовлетворил заявление и передал квадрокоптеры для дальнейшего распоряжения Росимуществу.
Дроны, в том числе и Mavic, активно используются в российско-украинском конфликте обеими сторонами для воздушной разведки, корректировки огня артиллерии и наблюдения за передвижениями противника в реальном времени.
22 сентября 2025 года таможенники задержали мужчину при попытке ввезти крупную партию беспилотников в Россию из Казахстана. Груз перевозили в разобранном состоянии на «Газели». Автомобиль направлялся в Башкирию, его остановили неподалеку от пункта пропуска «Сагарчин». В сопроводительных документах пограничники не обнаружили данные о дронах.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.