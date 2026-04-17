Качиньский извинился за фейк о щенке, «зажаренном» Мадьяром

Источник: РБК

Председатель польской партии «Право и справедливость» (PiS), лидер оппозиции Ярослав Качиньский извинился за распространение фейковой информации о том, что победивший на парламентских выборах Петер Мадьяр испек щенка в микроволновой печи. Об этом сообщает польский новостной портал WP.

«Я могу сказать, что прошу прощения, потому что это оказалось неправдой», — сказал Качиньский.

Несколько дней назад, отвечая на вопрос журналистов о победе партии Мадьяра «Тиса» на выборах, Качиньский заявил, что поздравлять политика не собирается, потому что тот совершал неприемлемые поступки. Когда Качиньского попросили привести пример, тот рассказал, что бывшая жена Мадьяра описывала, как он «зажарил щенка в микроволновке».

Речь шла о мемуарах «16 лет с монстром». Качиньский утверждал, что книгу опубликовала Юдит Варга, бывшая жена Мадьяра. Сайт, предоставивший информацию о книге, которая, по описанию, компрометирует поведение политика в течение брачной жизни, был создан накануне выборов в Венгрии.

Позднее Варга в интервью AFP опровергла информацию о том, что выпускала какую-либо книгу.

Узнать больше по теме
Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше