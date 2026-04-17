Лукашенко заявил, что США нужно учиться демократии у Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нужно поучиться у Белоруссии «реальной демократии». С таким заявлением Лукашенко выступил в интервью журналисту Рику Санчесу, передает БелТА.
«У нас — я об этом давно говорил — демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека… О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека — какие у него права? Он мертвый», — заявил Лукашенко.
Как сказал белорусский президент, отвечая на вопрос о том, действительно ли в Америке существует демократия, а в Белоруссии — диктатура, на Западе «только говорят о какой-то демократии, о правах человека».
«Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы», — сказал Лукашенко. В качестве аргумента он также привел американскую атаку на иранскую школу в начале операции США. В ходе ракетного удара по школе тогда погибли более 170 человек. Пентагон начал расследование атаки. The Washington Post писала, что вероятной причиной случившегося стала ошибка разведки.
«Вы разбомбили школу в независимой, суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч километров от вас и ничем вам не угрожала. Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя — почти две сотни человек», — заявил Лукашенко, добавив, что политика США продиктована интересами, а не демократией и правами человека.
С начала этого года спецпосланник США Джон Коул провел несколько встреч с белорусским президентом, которые привели к освобождению Минском десятков заключенных, осужденных за экстремизм, а также к ослаблению американских санкций против Белоруссии.
В конце февраля президент США Дональд Трамп похвалил Лукашенко и отметил, что отношения между США и Белоруссией находятся на высоком уровне. Сам Лукашенко утверждал, что опыт воинской службы помогает ему делать выводы из «улыбок, обнимашек, целовашек и прочего с американцами».
