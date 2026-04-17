Лукашенко объявил призыв офицеров запаса на военную службу

«Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва», — отмечается в сообщении.
Согласно документу, в этом году в Вооруженные силы и органы погранслужбы планируется призвать мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса. Речь идет именно о тех, кто не проходил срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеет право на отсрочку.
Такие мобилизационные мероприятия проводятся в республике планово и каждый год.
Аналогичные указы белорусский президент подписывал, например, в мае прошлого года и апреле 2024-го. Под призыв подпадали те, кто обучался на военных факультетах или кафедрах с получением звания офицера запаса.