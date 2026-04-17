Токаев предложил избавиться от устаревших идей в ООН

Глава государства заявил, что международной структуре необходимо избавляться от устаревших подходов и повысить свою эффективность в современных условиях.
Что сказал Токаев об ООН.
«Организация была создана 80 лет назад, и правы те, кто утверждает, что она устарела и даже пришла в упадок».
Президент отметил, что внимания требует и содержание Устава ООН.
«Нам нужно обратить внимание на содержание Устава ООН, в котором упоминаются так называемые “вражеские государства”».
По словам Токаева, многие положения документа уже не отражают современную реальность.
«Да, 80 лет назад все было совершенно ясно. Сегодня же так называемые “вражеские государства” играют чрезвычайно важную роль в поддержке и финансировании Организации и в содействии процессу поддержания мира». «Самое главное — повысить уровень эффективности и авторитет ООН», — полагает Президент.
О превентивной дипломатии.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на важности предотвращения конфликтов до их обострения.
«Этот вопрос обсуждается уже много лет, по крайней мере, последние 30 лет. Но ничего не происходит, кроме очень красивых выступлений, деклараций и так далее».
Президент подчеркнул необходимость перехода от заявлений к практическим действиям.
«Считаю, нам необходимо сосредоточиться на мерах по прогнозированию региональных или глобальных конфликтов, это и есть превентивная дипломатия. Одновременно мы должны объединить усилия по поддержке эффективной многосторонней дипломатии», — подытожил свое выступление Глава государства.
Что это значит.
Выступление Токаева на Анталийском дипломатическом форуме отражает позицию Казахстана в пользу реформы международных институтов. Акцент на превентивной дипломатии показывает стремление сместить внимание с реагирования на кризисы к их предупреждению.