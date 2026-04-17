Армия Израиля сообщила об отмене ограничений для жителей

В Израиле по итогам оценки ситуации, проведенной Командованием тыла, обновили правила гражданской обороны. Уровень активности без ограничений будет действовать на всей территории страны с 17 апреля 2026 года 16:00 до 23 апреля 20:00. Исключение действует в районах на линии фронта, где до 18 апреля 20:00 сохраняется ограничение на проведение собраний численностью до 1000 человек. После этого срока ограничения также будут сняты.