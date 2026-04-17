Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля сообщила об отмене ограничений для жителей

Практически на всей территории Израиля сняты ограничения гражданской обороны, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: РБК

Практически на всей территории Израиля сняты ограничения гражданской обороны, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В Израиле по итогам оценки ситуации, проведенной Командованием тыла, обновили правила гражданской обороны. Уровень активности без ограничений будет действовать на всей территории страны с 17 апреля 2026 года 16:00 до 23 апреля 20:00. Исключение действует в районах на линии фронта, где до 18 апреля 20:00 сохраняется ограничение на проведение собраний численностью до 1000 человек. После этого срока ограничения также будут сняты.

В ЦАХАЛ отметили, что Командование тыла продолжает оценку ситуации и при необходимости будет информировать об изменениях.

8 апреля президент США Дональл Трамп объявил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану в обмен на открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал решение, но подчеркнул, что с его стороны это не распространяется на Ливан.

Позднее Израиль и Ливан впервые за 34 года провели встречу в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио, а Трамп заявил, что президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о десятидневном прекращении огня, которое началось 17 апреля по восточному времени (17 апреля 00:00 мск).

