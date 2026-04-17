Токаев назвал основную тему переговоров на Ближнем Востоке

Центральной темой переговоров о конфликте на Ближнем Востоке должно быть распространение ядерного оружия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает его пресс-служба в телеграм-канале.

Источник: РБК

Центральной темой переговоров о конфликте на Ближнем Востоке должно быть распространение ядерного оружия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает его пресс-служба в телеграм-канале.

«А суть проблемы [конфликта на Ближнем Востоке] заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И эта проблема должна быть центральной темой, когда речь идет о конфликте вокруг Ирана», — сказал он.

Однако сейчас, по мнению Токаева, основное внимание уделяется вопросам глобальной торговли, потому что в результате конфликта между США и Ираном «прежде всего сильно пострадала экономика».

Ранее The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп объявил о согласии Тегерана передать Вашингтону высокообогащенный уран, оставшийся под руинами после прошлогодних американских ударов по иранским ядерным объектам. Иранская сторона пока этого не подтвердила.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше