Кириенко переизбрали главой наблюдательного совета общества «Знание»

Источник: РБК

Первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко переизбрали председателем наблюдательного совета общества «Знание». Решение было принято на съезде организации в НЦ «Россия».

Голосование прошло в ходе съезда. За кандидатуру Кириенко проголосовали все делегаты съезда. Срок полномочий председателя — пять лет.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В 2021 году президент Владимир Путин призвал перезапустить работу общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Также избраны четыре заместителя председателя: замруководителя администрации президента Максим Орешкин, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, помощник президента Андрей Фурсенко.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше