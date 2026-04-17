Кириенко переизбрали главой наблюдательного совета общества «Знание»

Первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко переизбрали председателем наблюдательного совета общества «Знание». Решение было принято на съезде организации в НЦ «Россия».
Голосование прошло в ходе съезда. За кандидатуру Кириенко проголосовали все делегаты съезда. Срок полномочий председателя — пять лет.
Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В 2021 году президент Владимир Путин призвал перезапустить работу общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Также избраны четыре заместителя председателя: замруководителя администрации президента Максим Орешкин, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, помощник президента Андрей Фурсенко.
